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السبت 23/مارس/2019 - 05:31 م

fel3arda | في العارضة مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر اليوم CAF 2019 "يوتيوب لايف"

fel3arda | في العارضة مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر اليوم CAF 2019 "يوتيوب لايف"

مشاهدة مباراة مصر
مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر
علي عبدالله
dostor.org/2563394

بث حي الان مباراة مصر والنيجر | الاسطورة بث مباشر | يلا شوت 
 يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة خافير أجيرى أخر مبارياته بتصفيات أمم إفريقيا 2019 أمام منتخب النيجر فى الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، والتي تستضيفها مصر الصيف المقبل، بمواجهة النيجر في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.
بث حي الان مباراة مصر والنيجر | الاسطورة بث مباشر | يلا شوت 
ويحل منتخب الفراعنة ضيفًا على النيجر مساء يوم السبت في اللقاء الذي يقام على ملعب جينرال سيني كونتش ويقوده تحكيميًا الحكم السوداني رينج نير عكاش، تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم السبت بتوقيت القاهرة، وسينقل على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 3.
بث حي الان مباراة مصر والنيجر | الاسطورة بث مباشر | يلا شوت 
تضم بعثة منتخب مصر 24 لاعبا بعد استبعاد عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى بعد إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، وكان أجيرى اختار 25 لاعبًا للمعسكر وهم: فى حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، محمد أبو جبل (سموحة).. خط الدفاع: محمود علاء (الزمالك) محمد هانى (الأهلى)، على جبر (بيراميدز)،على أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالي)، عمر جابر (بيراميدز)، كريم حافظ (قاسم باشا التركى)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، إسلام جابر (الداخلية)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).. خط الوسط: عمرو السولية (الأهلى)، طارق حامد (الزمالك)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزي) محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) عمار حمدى (الاتحاد السكندري) عبد الرحمن مجدى (الإسماعيلي).. والهجوم: أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليونانى)، صلاح محسن (الأهلي) مصطفى محمد (طلائع الجيش).
بث حي الان مباراة مصر والنيجر | الاسطورة بث مباشر | يلا شوت 
منتخب مصر يدخل اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة وهو نفس رصيد منتخب تونس المتصدر، وضمنا المنتخبان التأهل لكأس الأمم الافريقية المقبلة، بينما يدخل منتخب النيجر المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، حصدهم من فوز وتعادل، و3 هزائم.

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بث مباشر لـ مباراة مصر والنيجر اليوم السبت 23-3-2019

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