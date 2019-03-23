يلا شوت hd| مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر bein sport تصفيات افريقيا...

بث مباشر لمباراة مصر والنيجر فى تصفيات امم افريقيا Egypt VS Niger منتخب مصر والنيجر حيث أنه تلعب مباراة الجولة السادسة والأخيرة بين منتخبى النيجر ومصر في تصفيات أمم أفريقيا بالمجموعة العاشرة، وتقام المباراة على ملعب جينرال سيني يوم السبت 23/3/2019.

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يدخل منتخب مصر لمباراة الجولة الأخيرة بدور المجموعات في التصفيات النهائية لأمم أفريقيا بدور المجموعات، ويأمل منتخب الفراعنة في حصدالفوز بالمباراة وتقديم أداء فنى وبدنى رائع ومطلوب من أجل حجز كل لاعب لمكان له في التشكيلة الرئيسية، ويسعى أجيرى المدير الفنى للمنتخب في تجربة بعض الوجوه الجدية ورفع معدلات اللياقة لديهم والاعتماد على الشباب في المباريات المقبلة.