رالف برينكهاوس: سياسة تصدير السلاح لا بد أن تتغير

أعلن رالف برينكهاوس، زعيم الكتلة البرلمانية لتحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي، أن سياسة تصدير السلاح لا يمكن أن تستمر كما هي عليه بالشكل الحالي، مشددا على أهمية أن توضح ألمانيا لشركائها أنها شريك يمكن الاعتماد عليه.



وفي تصريحات لشبكة التحرير الصحفي (دويتشلاند)، قال برينكهاوس، اليوم السبت: "لا يمكن أن يستمر الأمر كما هو عليه الآن، ويجب أن يتحلى الائتلاف الحاكم بالأمانة الشديدة".



وأضاف برينكهاوس أن ألمانيا ترغب في انتهاج سياسة دفاع أوروبية مشتركة من أجل تعزيز الركيزة الأوروبية لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ولهذا يتعين علينا التعاون بصورة أقوى في مشاريع التسلح المشتركة، ومن ثم فإننا بحاجة إلى درجة عالية من الموثوقية حيال شركائنا وليس فرنسا وحدها".