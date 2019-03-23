القاهرة : السبت 23 مارس 2019
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مصر
السبت 23/مارس/2019 - 11:35 ص

بدء المباحثات بين السيسي ورئيس الوزراء العراقي

السيسي
السيسي
كتبت - وسام عطية
dostor.org/2562667

بدأت منذ قليل، مباحثات الرئيس السيسي ورئيس وزراء العراقي عادل عبد المهدي بقصر الاتحادية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل صباح اليوم رئيس وزراء العراقي عادل عبد المهدي بقصر الاتحادية.

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