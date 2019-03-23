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السبت 23/مارس/2019 - 02:58 ص

اليوم.. محاكمة مدرب كمال أجسام بتهمة ترويج عملة مزيفة بالبساتين

محكمة ـ أرشيفية
محكمة ـ أرشيفية
عادل عبد العال
dostor.org/2562399

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة مدرب كمال أجسام قام بترويج عملة ورقية بالبساتين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي وأيمن عفيفي سالم ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "عادل.م"، مدرب كمال أجسام بالاتحاد المصري لكمال الأجسام، بحيازة عملة ورقية مقلدة متداولة قانونا خارج البلاد بقصد الترويج، عبارة عن خمس وسبعين ورقة نقدية من فئة المائة دولار أمريكي مصطنعة علي غرار الأوراق النقدية الصحيحة من تلك الفئة علي النحو المبين بتقرير ادارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.

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