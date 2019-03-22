رئيس "جماعة تايزيه" يلتقى أمينة مجلس كنائس الشرق الأوسط

زار رئيس "جماعة تايزيه" الفرنسية المسكونية الأخ ألويس، مجلس كنائس الشرق الأوسط، والتقى أمينته العامة ثريا بشعلاني في المقر الرئيسي للمجلس في بيروت، وعرضا للاستعدادات لانطلاق اللقاء المسكوني العالمي للشبيبة الذي تحتضنه بيروت بين 22 و26 مارس الجاري.



وعلى هامش الزيارة، أكدت بشعلاني أنه "في ظل اللحظة الراهنة والتي يشهد فيها العالم تشنجات وجرائم بشعة وحروب، يأتي هذا اللقاء ليقدم نموذجا من الصلاة من أجل السلام والتفكير في بناء الوحدة في التنوع".



وعبر ألويس عن شكره لهذه المبادرة وأمل في "لقاء صلاة وتفكير مثمر".