إيطاليا تناقش إقامة مباراة بالدوري المحلي في الصين

قال مصدر مقرب لرويترز اليوم الجمعة إن مسؤولي كرة القدم الإيطالية قد يناقشون إقامة مباراة في دوري الدرجة الأولى المحلي في الصين عندما يجتمعون مع مسؤولين من البلد الآسيوي بعد غد الأحد.



وأضاف مصدر قريب من الاتحاد الإيطالي أن مسؤولين من الاتحاد ورابطة الدوري سيجتمعون في إيطاليا مع مسؤولين بينهم شين هايشونج رئيس مجموعة الصين الإعلامية.



ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع توقيع خطاب نوايا بشأن التعاون المستقبلي بين الطرفين بما في ذلك إمداد المجموعة الإعلامية الصينية بالمحتوى متعدد الوسائط والكرة الصينية بالخبرة.



وأضاف مصدر اخر أنه من المحتمل مناقشة إمكانية إقامة مباراة في دوري الدرجة الأولى في الصين.

ولم يرد الاتحاد أو الرابطة على الفور على طلبات رسمية للتعليق.



ومثل هذه الخطوة بحاجة لموافقة الاتحادين الآسيوي والأوروبي للعبة وكذلك الاتحاد الدولي (الفيفا).