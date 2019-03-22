أمريكا تهدد بمعاقبة المتعاملين مع منظمة إيرانية للأبحاث الدفاعية

حذرت الولايات المتحدة اليوم الجمعه من أن أي كيان أو فرد له صلة بمنظمة إيرانية للأسلحة والأبحاث سيكون عرضة للعقوبات الأمريكية.



وكانت الخزانة الأمريكية فرضت في وقت سابق عقوبات على 14 فردا و17 كيانا مرتبطا بمنظمة الابتكار والبحوث الدفاعية الإيرانية التي قالت إنها لعبت دورا رئيسيا في الجهود الإيرانية بشأن الاسلحة النووية.



وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية في مؤتمر عبر الهاتف "أي فرد يواصل الارتباط بالمنظمة أو هؤلاء الأفراد يجازف بالتعرض لعزلة دولية على المستوى المهني والشخصي والمالي".