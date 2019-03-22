دفن 8 ضحايا باكستانيين في مقابر مدينة "كرايست تشيرش" النيوزيلندية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل، اليوم الجمعة، دفن 8 ضحايا باكستانيين في هجوم إطلاق النار بمدينة "كرايست تشيرش" النيوزيلندية بمقابر في المدينة ذاتها.



وكتب فيصل- على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)- "أن الخارجية الباكستانية قامت بالتعاون مع الحكومة النيوزيلندية بتسهيل إجراءات سفر 20 شخصا من أهالي الضحايا لحضور صلاة الجنازة عليهم"، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة جثمان الضحية التاسعة إلى البلاد خلال الأيام القادمة، وجارٍ إخبار ذويه بأخر التطورات.



وأضاف أنه حضر صلاة الجنازة، التي أقيمت صباح اليوم، أكثر من 5 آلاف شخص من كافة أنحاء نيوزيلندا، من بينهم 1500 مسلم.



يذكر أنه شن متطرف أسترالي الجنسية هجوم إطلاق النار على مسجدين في مدينة (كرايست تشيرش) أثناء صلاة يوم الجمعة الماضي، ما أودى بحياة 50 شخصا وإصابة العشرات من مختلف الجنسيات.