محمد صلاح يتصدر اهتمامات يوفنتوس فى الانتقالات الصيفية

أفاد موقع "توتو ميركاتو" اليوم الجمعة، أن نادي يوفنتوس الإيطالي، جدد اهتمامه بالحصول على خدمات نجم منتخب مصر، ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وقال الموقع إن المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيسي، ركز انتباهه على "صلاح" صاحب الخبرة الكبيرة بالكرة الإيطالية؛ بعدما لعب رفقة فيورنتينا وروما قبل انتقاله لليفربول في صيف 2017.



وأضاف الموقع أن البيانكونيري يعتبر محمد صلاح البديل المثالي؛ حال فشل الحصول على خدمات موهبة فيورنتينا فيديريكو كييزا، مشيرا إلى أن يوفنتوس على استعداد لتقديم عرض يتضمن انتقال نجمه باولو ديبالا للريدز، بجانب تقديم مبلغ مالي؛ من أجل إقناع ليفربول ببيع محمد صلاح.

