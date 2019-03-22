انخفاض الذهب وارتفاع الدولار إثر بيانات اقتصادية أمريكية جديدة

هبطت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة، بعدما ارتفعت في وقت سابق من جلسة اليوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، مع صعود الدولار بفعل بيانات أميركية جاءت أفضل من المتوقع، بينما سجل البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا جديدا بفعل مخاوف بشأن الإمدادات.



وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.3 بالمئة إلى 1308.71 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، بعدما صعد في وقت سابق إلى 1320.22 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ 28 شباط، لكن العقود الأميركية للذهب زادت 0.4 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 1307.3 دولار للأوقية.



وارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة عملات 0.8 بالمئة إلى 96.53 وهو ما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.