الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ليل الخميس، فرض عقوبات على شركتي شحن بحري في الصين تقول أنهما تساعدان كوريا الشمالية للالتفاف على العقوبات الأميركية والدولية بشأن برنامجها للأسلحة النووية.



وتعد أول خطوة من نوعها منذ فشل قمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الشهر الماضي.



وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية أيضا تقريرا محدثا يتضمن 67 سفينة شاركت في عمليات نقل غير مشروعة لمنتجات بترولية مكررة مع ناقلات نفط كورية شمالية أو يُعتقد أنها شاركت في تصدير فحم من كوريا الشمالية.



وقالت وزارة الخزانة إن الشركتين هما داليان هايبو انترناشونال فرايت المحدودة ولياونينغ دانشينغ انترناشونال فورواردينغ المحدودة ومقرهما الصين.



وتحظر الخطوة التعاملات الأميركية مع الشركتين وتجمد أي أصول لهما في الولايات المتحدة وفي البنوك التابعة لها حول العالم.