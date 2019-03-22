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رياضة
الجمعة 22/مارس/2019 - 04:42 ص

الشابة أندريسكو تفلت بفوز صعب فى ميامى

الشابة أندريسكو تفلت
وكالات
dostor.org/2561473

أفلتت الكندية الشابة بيانكا أندريسكو بفوز صعب في ميامي المفتوحة للتنس عندما تجاوزت تأخرها بمجموعة وفرصة الفوز بالمباراة لتنتصر على إيرينا-كاميلا بيجو بنتيجة 4-6 و7-6 و6-2 في الدور الأول.

وفاجأت اللاعبة البالغ عمرها 18 عاما الجميع الأحد الماضي بحصد أول لقب في مسيرتها عندما انتصرت في إنديان ويلز وأثارت الإعجاب مرة أخرى بقلب تأخر أثبت إمكاناتها كلاعبة واعدة.

وأبلغت أندريسكو الصحفيين "كلما كانت المنافسة صعبة يصبح مذاق الفوز جميلا. اكتسبت خبرة كبيرة مما حدث لكن أتمنى ألا أواجه فرصة حسم المباراة لكي أعود وأفوز.

وتابعت "ربما كنت بحاجة إلى الاقتراب من الهزيمة لكي استفيق. هذا ما حدث وأنا ممتنة للطريقة التي تعاملت بها مع الأمر".

ولم يسبق سوى لثلاث سيدات هن شتيفي جراف وكيم كليسترز وفيكتوريا أزارينكا الفوز "بثنائية الشمس المشرقة" بحصد لقبي إنديان ويلز وميامي المفتوحة في عام واحد وبدا أن بيجو ستضمن عدم انضمام أندريسكو لهذه القائمة.

ومع تقدم بيجو البالغ عمرها 28 عاما بمجموعة و5-1 في الثانية كانت اللاعبة الكندية قريبة من خروج مبكر لكنها رفضت الاستسلام بسهولة.

وتجاوزت فرصة الفوز بالمباراة عند تأخرها 5-2 وحافظت على هدوء أعصابها وسددت مجموعة من الضربات الناجحة لتنتصر في خمسة أشواط متتالية أمام منافستها المتعثرة لتجبرها على خوض شوط فاصل.

ومع انهيار معنوياتها فرطت بيجو بسهولة في الشوط الفاصل.

وغطت اللاعبة الرومانية المصنفة 70 عالميا رأسها بمنشفة في محاولة لاستعادة تركيزها لكن مع استئناف اللعب لم يتغير أي شيء وافتتحت أندريسكو المجموعة الثالثة بكسر إرسال منافستها.

وكانت الضربة الأخيرة لبيجو التي فشلت في التعافي وأنهت أندريسكو المباراة سريعا لتواجه الأمريكية صوفيا كنين في الدور الثاني.

وربما يكون الفوز فألا حسنا لأندريسكو المصنفة 24 عالميا والتي تغلبت قبل أسبوعين على بيجو في ثلاث مجموعات في الدور الأول في إنديان ويلز في طريقها نحو اللقب.

ورغم أن أندريسكو هي أصغر بطلة لإنديان ويلز منذ سيرينا وليامز في 1999 وأول لاعبة تفوز بأحد أكبر بطولات التنس خارج البطولات الأربع الكبرى وهي مشاركة ببطاقة دعوة لكنها تقاسمت دائرة الضوء مع كوري جاوف.

وفازت اللاعبة الأمريكية البالغ عمرها 15 عاما على مواطنتها كاثرين مكنالي بنتيجة 3-6 و6-3 و6-4 لتحقق أول انتصار في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات وتبلغ الدور الثاني.

وبينما احتاجت كل من أندريسكو وجاوف ثلاث مجموعات للتأهل بلغت التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة الثالثة الدور الثالث بفوز سهل على اليونانية ماريا ساكاري بنتيجة 6-1 و6-4 وتألقت الأمريكية فينوس وليامز الفائزة باللقب ثلاث مرات وتخطت السلوفينية دليلة ياكوبوفيتش المتأهلة من التصفيات بنتيجة 7-5 و6-3 في الدور الأول في يوم شهد عودة الجمهور للمدرجات والشمس للسطوع مجددا.

وبعد يومين من هطول شبه مستمر للأمطار دشنت مباراة وليامز في ملعب مؤقت سعته 13800 متفرج يوما مليئا بالمواجهات إذ يسعى المنظمون لتجاوز الجدول المزدحم بعدما تسببت الأمطار في إيقاف اللعب في ثلاث من أول أربع فترات.

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