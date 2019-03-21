القاهرة : الخميس 21 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
الخميس 21/مارس/2019 - 07:13 م
مدحت-بشاى
مدحت-بشاى

النفاق اللا إرادى والفساد الإدارى

dostor.org/2561262


أهم أسباب انتشار الفساد يكمن فى ضعف المرتبات وارتفاع الأسعار وانتشار البطالة وغياب الضمير وضعف آليات الرقابة والمتابعة
يبدو أن ممارسة النفاق باتت عملية لا إرادية يصعب السيطرة عليها، وطقس ملازم لطباع قطاع ليس بالقليل من الموظفين للأسف، ويجمع الخبراء وحتى بسطاء الناس فى بلادى على فداحة تبعات تسرب آليات الفساد المدعوم بتأييد أهل النفاق بأى من ألوانه الإدارية والمالية إلى بنية أى مجتمع، ومشكلة أن يتولى رموزه بعضًا من مواقع القيادة والإدارة، الأمر الذى من شأنه نسف كل الجهود الإيجابية المبذولة لتحقيق أى تقدم فى مسيرة المجتمع، فضلًا عن التأثير السلبى على حالة الاستقرار والسلام الاجتماعى ودرجة الانتماء والولاء للوطن.
أتذكر أن الحكومة فى العصر المباركى كانت قد قررت بشجاعة تكليف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لها، بالقيام باستطلاع رأى الناس حول أخطر تحدٍ تواجهه الأمة وهو انتشار مظاهر الفساد وتبعاته وآثاره السلبية المتزايدة على التنمية والاستثمار وتحقيق أى تقدم.
وجاء فى نتائج استطلاع الرأى أن أهم أسباب انتشار الفساد يكمن فى ضعف المرتبات، وارتفاع الأسعار، وانتشار البطالة، وغياب الضمير، وضعف آليات الرقابة والمتابعة، وتراجع كفاءة الإدارة.. وأكد ٧٥٪ من حجم العينة أن تقديم الرشوة والهدايا والإكراميات تمثل المظهر الأكثر انتشارًا لصور الفساد، يليها مجاملة الأقارب والمعارف وتقديم التسهيلات الحكومية، والتعامل بتسيب وإهمال مع المال العام والاختلاس والتبديد.. لقد أعلن ٤٠٪ أنهم تعرضوا للتعامل مع مظاهر الفساد والفاسدين، إلا أن استطلاع الرأى والدراسات التى أعقبته لم يتم الإشارة فيها لداء النفاق وممارساته الرذيلة والممجوجة فى دواويننا الحكومية وفى كل مواقع الإدارة المصرية، رغم خطورة هذا المرض اللعين الذى أراه أحد أسباب فساد الإدارة عبر تزييف الواقع أو تجميله كذبا ورياءً.
يبدو أننا أصحاب رصيد تاريخى هائل فى النفاق الحكومى.. جاء فى حوار تحت عنوان «فنجان قهوة مع سعادة وكيل وزارة الداخلية» أجراه رئيس تحرير مجلة «مجلتى» بعددها الصادر فى ١٥ يوليو ١٩٣٩.. فى تقديمه للحوار وفى معرض وصفه لملامح سعادته يقول «رقيق البناء دقيق التقويم، فريد الطابع جذاب الطلة يمتاز وجهه القسيم بذقن مستديرة يستشف منها الفنان الموفق لونًا أصيلًا من ألوان الجمال، ويقرأ فيها الناقد المتخصص معنى بينًا من معانى العبقرية، فإنه يبدو لغير المنعم فيه الأريب، أنه وجه ساذج يصور نفسًا لا تختلف كثيرًا عن أنفس الساذجين، على حين أنه يبدو للبصير المحقق أنه وجه نابغة متعمق يصور نفسًا لا تختلف فى شىء عن أنفس النابغين المتعمقين».. ولا تعليق.
وبرغم مرور أكثر من ٧٥ سنة على نشر هذا الحوار، ما زال هناك من يمارس النفاق أو التطييب والتفخيم والتعظيم.. من منا يمكن أن ينسى ما جاء فى جريدة «المصرى اليوم» بتاريخ ٣١١٠٢٠١٠.. «فوجئ أهالى دائرة «التلين» بالشرقية، بوزير الزراعة أمين أباظة، يسير على قدميه فى شوارع قرية «القراقرة».. رحب أحد أهالى الدائرة بوزير الزراعة، وأثنى عليه قائلًا: «إنه لشرف لنا جميعًا أن يكون أمين أباظة ممثلنا فى البرلمان، فقد آن لدائرة «التلين» أن تفخر بهذا الوزير الخلوق الذى لو تنظر فى وجهه ستلقى فيه القبول، وهذا أمر من الله».
وتابع: «والله وهو على ما أقول شهيد، فهذا ليس تمجيدًا فى معالى الوزير، أول ما نظرنا فى وجهه قلنا هذا الرجل عليه علامات الصراحة، علامات الطيبة، علامات الذكاء، ولِمَ لا وهو ابن أحمد باشا أباظة». وأضاف: «أقول لمعالى الوزير شرف لنا جميعًا أن تكون ممثلنا فى البرلمان. وتابع: «نحبك فى الله وعند الله خير الجزاء، أليس كافيًا المحبين فى الله أن يكون يوم القيامة حب الله لهم عطاء والله كفى..» ولا تعليق!!

اقرأ أيضًا
منذ أقل من ساعتين

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

منذ حوالي 8 ساعات

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة

منذ يوم

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة

منذ يومين

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"

منذ يومين

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران

منذ 3 أيام

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان

الآن

عبدالعال: نسبة تمثيل المرأة في البرلمان ستزيد علي 25%

الرئيس السيسي يستقبل وزير الثقافة والصناعة بموريتانيا

الرئيس السيسي يبحث مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل

السيسي: طريق الإصلاح الاقتصادي يوفر معيشة أفضل للمواطنين

ads
الأكثر قراءة

إنذار لنقيب الموسيقيين لوقف شيرين عبدالوهاب عن الغناء نهائيًا

أب يتجرد من إنسانيته.. ويبيع طفلته لسبب "مشين"

مخرج كليب "أشبع منها": العمل تم تصويره في منزل وفاء عامر

بلاغ جديد ضد شيرين عبد الوهاب يتهمها بالإساءة لمصر

ألبومات الصور

"تعليم الإسكندرية" يحصد المركز الأول جمهوريًا في التحدث بالفصحى

بالصور.. حي الجمرك يُزيل أجزاء خطرة من عقار قديم بالإسكندرية

"دور الإعلام في التنمية الزراعية" ندوة تثقيفية بزراعة المنيا (صور)

"أوقاف الإسكندرية" تكرم المتميزين في العمل الدعوي والإداري (صور)

رياضة

محاولات لتجهيز النقاز قبل مباراة القمة.. ومخاوف من وقف جنش

حرق ملكي لجثمان المالك التايلاندي لليستر سيتي

كازاخستان تفوز على اسكتلندا بثلاثية نظيفة في التصفيات المؤهلة لـ "يورو 2020"

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

إنذار لنقيب الموسيقيين لوقف شيرين عبدالوهاب عن الغناء نهائيًا

أب يتجرد من إنسانيته.. ويبيع طفلته لسبب "مشين"

مخرج كليب "أشبع منها": العمل تم تصويره في منزل وفاء عامر

بلاغ جديد ضد شيرين عبد الوهاب يتهمها بالإساءة لمصر

كشكول

بالصور.. تعرف على شكل امتحان الفقه "الحنقى" لطلاب الأول الثانوى الأزهرى

جامعة الأزهر تواصل توسيع الرقعة الزراعية بـ"الصعيد"

المعاهد تعلن جدول تدريب الدورة الثانية من التأهيل التربوى

للأمهات... علمى طفلك معنى "عيد الأم"

13 شرطًا للقبول بالمشاركة فى المراقبة على طلاب الشهادات الأزهرية

الأمصار

الإمارات تفوز على السعودية ودياً 2-1

القبض على رئيس البرازيل السابق في تهم تتعلق بالفساد

لإزاحته من الانتخابات.. عزل رئيس بلدية من منصبه بزعم إهانة أردوغان

مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا غرق عبارة الموصل

استقالة أكثر من 2000 عضو في الحزب الحاكم في الجزائر

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

أب يتجرد من إنسانيته.. ويبيع طفلته لسبب "مشين"

الخطوط الجوية الكويتية تنفي منع جنسيات عربية من ركوب طائراتها

روسيا تختبر مجسم طائرة النقل الضخمة "إيل-276"

مقالات الرأي
احمد سليم

​ مصر والسعودية التاريخ والمستقبل

مدحت-بشاى

​ النفاق اللا إرادى والفساد الإدارى

ماجد حبته

​ عيد الأم.. أمّ «هتلر» مثلًا!

محمود-عابدين

​ كامل الوزير.. لعدد من الوزارات الأخرى

المزيد
الصحة

دراسة تحذر: شرب الشاي الساخن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎