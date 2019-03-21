مستشار ترامب: اعتقال فنزويلا لمساعد جوايدو لن يمر دون رد

أكد مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون، أن اعتقال حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو، اليوم الخميس لمساعد الرئيس المؤقت لفنزويلا خوان غوايدو خطأ جسيم ولن يمر دون رد فعل من قبل الولايات المتحدة.



وقال بولتون في تصريح له عبر حسابه على موقع تويتر مساء اليوم الخميس، "ارتكب مادورو خطأً كبيرًا آخر. إن الاعتقال غير المشروع لروبرتو ماريرو، مساعد الرئيس المؤقت خوان غايدو، لن يمر دون رد".



وطالب مساعد الرئيس دونالد ترامب بإطلاق سراح ماريرو على الفور وضمان سلامته.



وقال خوان جوايدو زعيم المعارضة رئيس البرلمان في وقت سابق اليوم الخميس إن عناصر من المخابرات اعتقلت ماريرو مدير مكتبه، وهو ما يشير إلى أن مادورو ربما يشن حملة قمع على المعارضة.



وكان جوايدو أعلن في يناير الماضي تنصيب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد واعترفت به عشرات الدول الغربية رئيسا شرعيا للبلاد.



