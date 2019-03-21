محاولات لتجهيز النقاز قبل مباراة القمة.. ومخاوف من وقف جنش

منح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية، بعد التعادل مع المقاولون العرب ٢-٢ فى بطولة الدورى، على أن يستأنف التدريبات الأحد، استعدادًا لمواجهة الأهلى المؤجلة من الأسبوع السابع عشر، المقرر إقامتها يوم ٣٠ مارس الجارى.

ويترقب الجهاز تقرير حكم مباراة «المقاولون» محمد الحنفى، بشأن الحارس محمود عبدالرحيم «جنش»، الذى دخل معه فى مشادة بعد المباراة، ما قد يهدد بوقفه فى القمة، كما يسعى لتجهيز الظهير الأيمن التونسى حمدى النقاز، بعد إصابته بشد فى العضلة الأمامية.

وطلب السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى، تقريرًا وافيًا عن لاعبيه فى منتخبات مصر، الأول والأوليمبى، وتونس والمغرب، لمتابعة حالتهم الفنية والبدنية، والتأكد من جاهزيتهم لخوض مباراة القمة أمام الأهلى.

ويسعى «جروس» للوقوف على الحالة البدنية والفنية لكل لاعب بعد عودته إلى تدريبات الفريق الجماعية بحلول ٢٧ مارس المقبل، وتقرير مدى حاجة كل لاعب منهم لبرنامج منفرد من عدمه، للوصول بكل اللاعبين إلى أفضل «فورمة» قبل يوم ٣٠ مارس.

تأتى الخطوة فى ظل انضمام عدد كبير من لاعبى الفريق للمنتخبات المختلفة، وخوض احتكاكات قوية على الصعيد القارى، بجانب الاعتماد عليهم فى التشكيلة الأساسية لتلك المنتخبات، كما هى الحال بالنسبة للمهاجم المغربى خالد بوطيب، وصانع ألعابه التونسى فرجانى ساسى.

وطلب المدير الفنى للزمالك تكثيف التدريبات الخاصة بالبدلاء، والعائدين من الإصابة، وعلى رأسهم: محمد إبراهيم، وأيمن حفنى، وحازم إمام، وأحمد مدبولى، للاستفادة من فترة توقف الدورى. فيما تقلصت فرص لحاق مصطفى فتحى، جناح الزمالك، بمباراة القمة، بسبب عدم اكتمال شفائه حتى الآن من الإصابة التى تعرض لها فى الركبة مؤخرًا، وخضوعه لعملية جراحية فى ألمانيا.

من جهته، شن رئيس نادى الزمالك هجومًا حادًا على اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة، واعتبر أن هناك محاولات للتأثير على مسيرة الزمالك فى الدورى من أجل منح اللقب للأهلى، كاشفًا عن أنه اعترض على تعيين «الحنفى» حكمًا لمباراة فريقه مع «المقاولون»، لكن ثروت سويلم، المدير التنفيذى للاتحاد، طمأنه بأن «الحكم لن تصدر منه أى أخطاء».

وحمل رئيس الزمالك مسئولية تعادل فريقه للحكم، والذى وصفه بضعيف الشخصية، لاحتسابه ركلة جزاء غير صحيحة لـ«المقاولون»، وتغاضيه عن احتساب ضربة جزاء ثانية للزمالك، وأعلن عن اعتزامه مخاطبة اتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب فى باقى مباريات الفريق بالدورى، بجانب صرف «مكافأة فوز» للاعبين رغم تعادل الفريق، نتيجة المجهود الكبير الذى بذلوه خلال شوطى المباراة.

وفيما يتعلق ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، تدرس إدارة الزمالك توفير طائرة خاصة للسفر إلى المغرب، لمواجهة حسنية أغادير يوم ٧ أبريل المقبل، فى ذهاب دور الثمانية، لتجنب مشقة السفر، ولضيق الوقت قبل مباراتى الزمالك فى الدورى مع سموحة والمصرى، يومى ٣ و١٠ أبريل.



