القاهرة : الخميس 21 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
رياضة
الخميس 21/مارس/2019 - 06:27 م

محاولات لتجهيز النقاز قبل مباراة القمة.. ومخاوف من وقف جنش

محاولات لتجهيز النقاز
محمد خليفة - هانى عصام
dostor.org/2561207

منح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية، بعد التعادل مع المقاولون العرب ٢-٢ فى بطولة الدورى، على أن يستأنف التدريبات الأحد، استعدادًا لمواجهة الأهلى المؤجلة من الأسبوع السابع عشر، المقرر إقامتها يوم ٣٠ مارس الجارى.
ويترقب الجهاز تقرير حكم مباراة «المقاولون» محمد الحنفى، بشأن الحارس محمود عبدالرحيم «جنش»، الذى دخل معه فى مشادة بعد المباراة، ما قد يهدد بوقفه فى القمة، كما يسعى لتجهيز الظهير الأيمن التونسى حمدى النقاز، بعد إصابته بشد فى العضلة الأمامية.
وطلب السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى، تقريرًا وافيًا عن لاعبيه فى منتخبات مصر، الأول والأوليمبى، وتونس والمغرب، لمتابعة حالتهم الفنية والبدنية، والتأكد من جاهزيتهم لخوض مباراة القمة أمام الأهلى.
ويسعى «جروس» للوقوف على الحالة البدنية والفنية لكل لاعب بعد عودته إلى تدريبات الفريق الجماعية بحلول ٢٧ مارس المقبل، وتقرير مدى حاجة كل لاعب منهم لبرنامج منفرد من عدمه، للوصول بكل اللاعبين إلى أفضل «فورمة» قبل يوم ٣٠ مارس.
تأتى الخطوة فى ظل انضمام عدد كبير من لاعبى الفريق للمنتخبات المختلفة، وخوض احتكاكات قوية على الصعيد القارى، بجانب الاعتماد عليهم فى التشكيلة الأساسية لتلك المنتخبات، كما هى الحال بالنسبة للمهاجم المغربى خالد بوطيب، وصانع ألعابه التونسى فرجانى ساسى.
وطلب المدير الفنى للزمالك تكثيف التدريبات الخاصة بالبدلاء، والعائدين من الإصابة، وعلى رأسهم: محمد إبراهيم، وأيمن حفنى، وحازم إمام، وأحمد مدبولى، للاستفادة من فترة توقف الدورى. فيما تقلصت فرص لحاق مصطفى فتحى، جناح الزمالك، بمباراة القمة، بسبب عدم اكتمال شفائه حتى الآن من الإصابة التى تعرض لها فى الركبة مؤخرًا، وخضوعه لعملية جراحية فى ألمانيا.
من جهته، شن رئيس نادى الزمالك هجومًا حادًا على اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة، واعتبر أن هناك محاولات للتأثير على مسيرة الزمالك فى الدورى من أجل منح اللقب للأهلى، كاشفًا عن أنه اعترض على تعيين «الحنفى» حكمًا لمباراة فريقه مع «المقاولون»، لكن ثروت سويلم، المدير التنفيذى للاتحاد، طمأنه بأن «الحكم لن تصدر منه أى أخطاء».
وحمل رئيس الزمالك مسئولية تعادل فريقه للحكم، والذى وصفه بضعيف الشخصية، لاحتسابه ركلة جزاء غير صحيحة لـ«المقاولون»، وتغاضيه عن احتساب ضربة جزاء ثانية للزمالك، وأعلن عن اعتزامه مخاطبة اتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب فى باقى مباريات الفريق بالدورى، بجانب صرف «مكافأة فوز» للاعبين رغم تعادل الفريق، نتيجة المجهود الكبير الذى بذلوه خلال شوطى المباراة.
وفيما يتعلق ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، تدرس إدارة الزمالك توفير طائرة خاصة للسفر إلى المغرب، لمواجهة حسنية أغادير يوم ٧ أبريل المقبل، فى ذهاب دور الثمانية، لتجنب مشقة السفر، ولضيق الوقت قبل مباراتى الزمالك فى الدورى مع سموحة والمصرى، يومى ٣ و١٠ أبريل.

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟

منذ أقل من شهر

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ أقل من شهر

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ شهر

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ شهر

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ أقل من شهرين

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

الآن

عبدالعال: نسبة تمثيل المرأة في البرلمان ستزيد علي 25%

الرئيس السيسي يستقبل وزير الثقافة والصناعة بموريتانيا

الرئيس السيسي يبحث مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل

السيسي: طريق الإصلاح الاقتصادي يوفر معيشة أفضل للمواطنين

ads
الأكثر قراءة

إنذار لنقيب الموسيقيين لوقف شيرين عبدالوهاب عن الغناء نهائيًا

مخرج كليب "أشبع منها": العمل تم تصويره في منزل وفاء عامر

بلاغ جديد ضد شيرين عبد الوهاب يتهمها بالإساءة لمصر

السيسى يوجه بسحب الاستشكال على حكم "الإدارية" بشأن "علاوة المعاشات"

ألبومات الصور

"تعليم الإسكندرية" يحصد المركز الأول جمهوريًا في التحدث بالفصحى

بالصور.. حي الجمرك يُزيل أجزاء خطرة من عقار قديم بالإسكندرية

"دور الإعلام في التنمية الزراعية" ندوة تثقيفية بزراعة المنيا (صور)

"أوقاف الإسكندرية" تكرم المتميزين في العمل الدعوي والإداري (صور)

رياضة

محاولات لتجهيز النقاز قبل مباراة القمة.. ومخاوف من وقف جنش

حرق ملكي لجثمان المالك التايلاندي لليستر سيتي

كازاخستان تفوز على اسكتلندا بثلاثية نظيفة في التصفيات المؤهلة لـ "يورو 2020"

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

إنذار لنقيب الموسيقيين لوقف شيرين عبدالوهاب عن الغناء نهائيًا

مخرج كليب "أشبع منها": العمل تم تصويره في منزل وفاء عامر

بلاغ جديد ضد شيرين عبد الوهاب يتهمها بالإساءة لمصر

السيسى يوجه بسحب الاستشكال على حكم "الإدارية" بشأن "علاوة المعاشات"

كشكول

جامعة الأزهر تواصل توسيع الرقعة الزراعية بـ"الصعيد"

المعاهد تعلن جدول تدريب الدورة الثانية من التأهيل التربوى

للأمهات... علمى طفلك معنى "عيد الأم"

13 شرطًا للقبول بالمشاركة فى المراقبة على طلاب الشهادات الأزهرية

انطلاق المؤتمر الدولي السادس للتخدير والرعاية المركزة بطب أزهر دمياط

الأمصار

الإمارات تفوز على السعودية ودياً 2-1

القبض على رئيس البرازيل السابق في تهم تتعلق بالفساد

لإزاحته من الانتخابات.. عزل رئيس بلدية من منصبه بزعم إهانة أردوغان

مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا غرق عبارة الموصل

استقالة أكثر من 2000 عضو في الحزب الحاكم في الجزائر

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

أب يتجرد من إنسانيته.. ويبيع طفلته لسبب "مشين"

الخطوط الجوية الكويتية تنفي منع جنسيات عربية من ركوب طائراتها

روسيا تختبر مجسم طائرة النقل الضخمة "إيل-276"

مباريات
الصحة

دراسة تحذر: شرب الشاي الساخن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎