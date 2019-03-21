الرئيس السوداني يصدر تعديلات على عقوبات مخالفي أوامر الطوارئ

أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الخميس، أمر الطوارئ رقم "7" لسنة 2019، بإجراء تعديلات لبعض المواد بأوامر الطوارئ أرقام 2، 3، 4، 5 لسنة 2019، والخاصة بالعقوبات التي توقع على مخالفيها.



وكان الرئيس السوداني، أصدر 6 أوامر طوارئ سياسية واقتصادية، وتعلق الأمر رقم 2 بحظر التجمهر والتجمع والمواكب والإضراب وتعطيل المرافق العامة، وتضمن الأمر رقم 3 تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر، وشمل الأمر رقم 4 حظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية، وتعلق الأمر رقم 5 بمحاربة الفساد.



وتضمنت التعديلات المنصوص عليها في أمر الطوارئ رقم 7 الصادر اليوم: تعديل المادة 13(أ) في أمر طواريء رقم "2" التي نصت على "السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة" لتصبح "السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عشر سنوات والغرامة "، وتعديل المادة 7(أ) في أمر طواريء رقم "3" التي نصت على "السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة" لتصبح "السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عشر سنوات والغرامة"، وتعديل المادة 8(أ) في أمر طواريء رقم "4" بحذف عبارة "لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه"، ويستعاض عنها بعبارة "لا تقل عن ستة ءشهر ولا تزيد عن عشر سنوات"، كما تضمنت التعديلات المادة 14 (أ) من أمر الطوارئ رقم (5) التي نصت على "السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة" لتصبح "لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عشر سنوات".