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الخميس 21/مارس/2019 - 06:05 م

عبد العال: نسبة تمثيل المرأة في البرلمان ستزيد عن 25%

الدكتور على عبد العال،
الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب،
كريمة أبو زيد
dostor.org/2561180

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الخميس، عن تعديل الدستور، إن الدولة بكافة مؤسساتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤيد وتدعم تمكين المرأة.

وأضاف: "نسبة الـ25% لتمثيل المرأة فى البرلمان واردة فى مقترح التعديلات الدستورية وستفعل إذا تم الموافقة عليه، وهى كوتة لا تمنع المرأة أن تترشح على المقاعد الأخرى، فلها حق أن تترشح على مقاعد الشباب والمقاعد المستقلة وقوائم الأحزاب، ولو كل ذلك تم أعتقد العدد سيقفز لأكثر من 25 %، وهذا أمر طبيعى جدا".

وأكد: "هناك تطور فى مستوى تمثيل المرأة فى مصر، فارتفع من نسببة 1،9 %، ووصلنا 15% فى البرلمان الحالى، سيصل إلى 25 % وفقا للتعديلات الدستورية المقترحة، وقد يصل 30 أو 40 %، كل هذه الأمانى ستتحقق فى القريب، فالكل يدعم ويدفع إلى تمكين المرأة سواء القيادة السياسية أو مجلس النواب أو الحكومة.. ونتمنى كل التوفيق للمرأة المصرية".

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