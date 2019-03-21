النائبة سعاد المصرى: مصر تتعرض لحرب شائعات منذ 8 سنوات

قالت النائبة سعاد المصرى، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، إن مصر تواجه حرب الشائعات منذ ما يقرب من 8 سنوات يتم نشرها يوميًا عبر وسائل التواصل المختلفة بهدف تشويه صورة الدولة المصرية.



وأضافت "المصرى"، فى بيان لها، أن مواجهة هذه الظاهرة لن يكون سوى من خلال نفس الوسائل المتبعة والرد على مروجى الشائعات عبر وسائل التواصل التى تعتمد عليها بعض اللجان من أجل الوصول لهدفهم المشبوه، لافتة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعى اصبحت سلاحًا لا يقل عن الإرهاب، وهذه الجماعة تستغله فى الحرب على الدولة المصرية.



وشددت النائبة على ضرورة نشر الوعى بين المواطنين للرد على الشائعات بالأدلة والبيانات الرسمية وعدم الانسياق خلفها، ومن لا يمتلك معلومة عليه ألا يشارك فى الترويج لهذه الشائعات عبر صفحاتهم الشخصية، بالإضافة لضرورة عدم نقل الأخبار دون التأكد من حقيقتها والاعتماد على المعلومة من مصادرها الأصلية، ورفع التوعية لدى المواطنين حول الطرق السليمة للتعامل مع التكنولوجيا وذلك مع وجود حرية لتداول المعلومات.