القاهرة : الخميس 21 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
سياسي
الخميس 21/مارس/2019 - 10:20 ص

النائبة سعاد المصرى: مصر تتعرض لحرب شائعات منذ 8 سنوات

النائبة سعاد المصرى
النائبة سعاد المصرى
كريمة أبو زيد
dostor.org/2560425

قالت النائبة سعاد المصرى، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، إن مصر تواجه حرب الشائعات منذ ما يقرب من 8 سنوات يتم نشرها يوميًا عبر وسائل التواصل المختلفة بهدف تشويه صورة الدولة المصرية.

وأضافت "المصرى"، فى بيان لها، أن مواجهة هذه الظاهرة لن يكون سوى من خلال نفس الوسائل المتبعة والرد على مروجى الشائعات عبر وسائل التواصل التى تعتمد عليها بعض اللجان من أجل الوصول لهدفهم المشبوه، لافتة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعى اصبحت سلاحًا لا يقل عن الإرهاب، وهذه الجماعة تستغله فى الحرب على الدولة المصرية.

وشددت النائبة على ضرورة نشر الوعى بين المواطنين للرد على الشائعات بالأدلة والبيانات الرسمية وعدم الانسياق خلفها، ومن لا يمتلك معلومة عليه ألا يشارك فى الترويج لهذه الشائعات عبر صفحاتهم الشخصية، بالإضافة لضرورة عدم نقل الأخبار دون التأكد من حقيقتها والاعتماد على المعلومة من مصادرها الأصلية، ورفع التوعية لدى المواطنين حول الطرق السليمة للتعامل مع التكنولوجيا وذلك مع وجود حرية لتداول المعلومات.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي

منذ أقل من شهرين

"عبد العال" يرفع الجلسة العامة للبرلمان لمدة 20 دقيقة

منذ 6 شهر

برلمانى يطالب بمنع إعلانات الأدوية غير المرخصة

منذ 8 شهر

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام

منذ 8 شهر

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة

منذ 10 شهر

البرلمان يُوافق على قانون التجارب السريرية في مجموعه

الآن

مقتل وإصابة 29 شخصا فى انفجارات بالعاصمة الأفغانية

الإيبولا يمتد لمدينة أخرى فى جمهورية الكونغو الديمقراطية

الشرطة النيوزيلندية تنتهى من تحديد هويات ضحايا مجزرة المسجدين

مسئول: نقل السفارة البرازيلية إلى القدس ما زال قيد الدراسة

ads
الأكثر قراءة

بلاغ جديد ضد شيرين عبد الوهاب يتهمها بالإساءة لمصر

أسعار الدولار اليوم الخميس 21/ 3/ 2019

كواليس "خناقة" أمير عزمي وطبيب الزمالك مع الحنفي ومسئول برزنتيشن

شاهد.. هبوط أرضي في الحرفيين وسقوط 7 سيارات

ألبومات الصور

بالصور.. لقاء جماهيري بطهطا لحل مشكلات المواطنين ضمن "اليوم المفتوح"

تجريع 220 ألف تلميذ بحملة القضاء على الطفيليات بكفر الشيخ

وكيل صحة أسوان يتفقد فعاليات الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية

رئيس جامعة المنصورة يستقبل مساعد وزير الشباب والرياضة (صور)

رياضة

تودور يعود لتدريب "أودينيزي" الإيطالي

الصحف الإسبانية تبرز رغبة "بوجبا" في التدريب تحت قيادة زيدان

اتحاد كرة القدم يتحمل تكاليف علاج حارس المنتخب عامر عامر

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

بلاغ جديد ضد شيرين عبد الوهاب يتهمها بالإساءة لمصر

أسعار الدولار اليوم الخميس 21/ 3/ 2019

كواليس "خناقة" أمير عزمي وطبيب الزمالك مع الحنفي ومسئول برزنتيشن

شاهد.. هبوط أرضي في الحرفيين وسقوط 7 سيارات

كشكول

انفوجراف.. 9 معلومات عن امتحانات التابلت الإلكترونية

"هندسة البناء فى الحيوانات" ندوة بعلوم عين شمس

بدء تلقي طلبات العمل بامتحانات الشهادة الإعدادية

بالصور.. 17 خطوة لتفعيل شريحة التابلت للأول الثانوى

بالصور.. 17 خطوة لتفعيل شريحة التابلت للأول الثانوى

الأمصار

تقرير أمريكي: تقارب تركيا مع روسيا يهدد حلف الناتو

دهس فلسطينيا من لجنة إعمار الخليل.. وإضراب شامل في بيت لحم

فرنسا تنفي شائعات تعليق تأشيرات الجزائريين

للإيقاع بضحاياه في رمضان 2019 رامز جلال يختار هذه الدولة

وزير الخارجية الفلسطيني: سنساهم بكل امكانياتنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

"جوجل" يحتفل بعيد الأم بتغيير "أيقونته"

غريزة الأمومة.. فن جميل ومشاعر حب والتضحية من مظاهر شرفها

الأمراض الجلدية أكثر شيوعًا عند الرجال المسنين

الصحة

دراسة تحذر: شرب الشاي الساخن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎