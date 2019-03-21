مسئولون هنود: مقتل جندي جراء قصف باكستاني بإقليم كشمير

أعلن مسئولون هنود، اليوم الخميس، أن جنديا هنديا لقي حتفه إثر قيام القوات الباكستانية بقصف مناطق ومواقع على طول خط المراقبة بقذائف هاون في مقاطعة "راجوري" بالشطر الهندي من إقليم "كشمير" (المتنازع عليه بين البلدين).



ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية عن هؤلاء المسئولين قولهم إن القوات الباكستانية انتهكت وقف إطلاق النار في قطاع "ساندرباني" بالمقاطعة.



يشار إلى أن القوات الباكستانية قد انتهكت وقف إطلاق النار أكثر من 110 مرات على طول خط المراقبة منذ شهر يناير الماضي -حسب القناة الهندية -.