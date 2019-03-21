الأمطار توقف اللعب ببطولة ميامي المفتوحة للتنس

تسببت الأمطار مرة أخرى في إيقاف اللعب ببطولة ميامي المفتوحة للتنس في ثوبها الجديد خلال الفترة المسائية الليلة الماضية.



وتأمل البطولة في مستقبل مشرق بعد انتقالها من كراندون بارك إلى ضواحي ميامي باستاد هارد روك، لكن الأمطار ألقت بظلالها على البطولة في ثوبها الجديد.



وقبل انطلاق المنافسات تحدث المنظمون عن ارتفاع بنسبة 25 في المئة في عملية بيع التذاكر لكن المدرجات كانت شبه خاوية لأغلب الفترات في أول يومين.



ويواجه المنظمون مشكلة بازدحام جدول المباريات وتعويض الجماهير بإعادة ثمن التذاكر.



وكانت الكندية الشابة بيانكا أندريسكو التي حققت فوزا مفاجئا ببطولة إنديان ويلز المفتوحة الأحد الماضي أبرز الأسماء في اليوم الثاني لكن تأجلت مباراتها ضد الرومانية إيرينا-كاميلا بيجو.





وبعد الاحتفال بانطلاق البطولة بحضور سيرينا وليامز وروجرفيدرر ونعومي أوساكا ونوفاك ديوكوفيتش فازت فيكتوريا أزارينكا الفائزة باللقب ثلاث مرات على دومينيكا تسيبولكوفا بنتيجة 6-2 و3-6 و6-4.



وجاءت جميع ألقاب لاعبة روسيا البيضاء البالغ عمرها 29 عاما في كراندون بارك لكن الانتقال إلى ضواحي ميامي لم يؤثر على أزارينكا بطلة استراليا المفتوحة مرتين إذ سددت 41 ضربة ناجحة ضد منافستها السلوفاكية.