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الخميس 21/مارس/2019 - 08:07 ص

مشاهدة مباراة السعودية والامارات بث مباشر والقنوات الناقلة 21/3/2019

مشاهدة مباراة السعودية والامارات بث مباشر والقنوات الناقلة 21/3/2019

مشاهدة مباراة السعودية
مشاهدة مباراة السعودية والإمارات بث مباشر
علي عبدالله
dostor.org/2560322

سيتم نقل المباراة الودية التي ستجمع بين منتخبي السعودية والإمارات عبر البث المباشر من خلال قناة السعودية الرياضية KSA SPORT.

 

التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية:

حراسة المرمى: مصطفى ملائكة

خط الدفاع: يزيد البكر، محمد الخبراني، زياد الصحفي، متعب المفرج

خط الوسط: وليد باخش، سلطان مندش، منصور حمزي، حسن الحبيب

خط الهجوم: أسامة الخلف، عبد الفتاح آدم

 

التشكيل المتوقع لمنتخب الإمارات:

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: الحسن صالح، عبد الله غانم، شاهين عبد الرحمن، بندر الأحبابي

خط الوسط: علي سالمين، أحمد برمان، محمد خلفان، ريان يسلم

خط الهجوم: خلفان مبارك، علي مبخوت

 

 

مشاهدة مباراة السعودية والامارات بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة الامارات والسعودية كورة ستار، كورة لايف، يلا شوت حصري، يوتيوب تابع لايف مشاهدة مباراة المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي مباشرة، سنقدمها لكم في هذه الفقرة، وكل ما عليكم العودة إلينا قبل المباراة، من أجل متابعة البث المباشر لمشاهدة لقاء السعودية والإمارات اليوم.

 

كورة ستار مشاهدة مباراة السعودية والامارات اليوم لايف

بداية بث مباشر السعودية والامارات اليوم كورة جول، يلا شوت الجديد، يلا شوت حصري، سيكون ابتداء من الساعة 13.45 دقيقة بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف نفس توقيت لندن، وفي تمام الساعة 15.45 بتوقيت مصر المحلي، الذي يوازي الساعة 16.45 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، ومشاهدة مباراة الامارات والسعودية اليوم بتوقيت أبوظبي، ستنطلق في تمام الساعة 17.45 بتوقيت المحلي.

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