متهمة فى قضية آداب تلقي بنفسها من أعلى سطح نيابة أكتوبر

ألقت متهمة بممارسة الرذيلة مع أحد الأشخاص بنفسها من أعلى سطح مبنى نيابة مدينة 6 أكتوبر، حيث أوهمت فرد الشرطة من قوة حرس الترحيلات برغبتها فى قضاء حاجتها، ثم ألقت بنفسها مما أسفر عن إصابتها بكسور متفرقة بأنحاء جسدها.



أحداث الواقعة بدأت بعد القبض على شقيقتين لاتهامهما بممارسة الرذيلة مع شخصين داخل شقة، مقابل الحصول على مبلغ مالى بالشيخ زايد، وعقب تحرير محضر بالواقعة، تم إحالة المتهمتين إلى النيابة للتحقيق، وقبل التحقيق مع إحدى المتهمتين طلبت من فرد الشرطة من قوة حرس الترحيلات التابع لقسم شرطة الشيخ زايد السماح لها بقضاء حاجتها، حيث انتهزت فك القيد الحديدى الخاص بها، ثم ألقت بنفسها من أعلى سطح مبنى النيابة بالطابق الخامس، مما أسفر عن إصابتها بعدة كسور.



تم نقلها إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.