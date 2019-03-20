الأهلي يواجه صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

أوقعت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، فريق الأهلي في مواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في القرعة التي أقيمت في أحد فنادق مدينة الجيزة.



ويلعب الأهلي مباراة الذهاب خارج ملعبه على يوم 8 أبريل في جنوب إفريقيا وستقام مباراة الإياب على ملعب برج العرب بالأسكندرية يوم 13 أبريل.



وكان الأهلي صعد متصدرًا لمجموعته برصيد 10 نقاط وجاء خلفه فريق سيمبا التنزاني برصيد 8 نقاط.

وتعتبر مباراة الأهلي وصن داونز هي إعادة لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسخة 2001 والتي توج بها الأهلي.

وجاءت القرعة كاملة كالتالي:

الترجي التونسي – قسطنطينة الجزائري

الأهلي المصري – صن داونز الجنوب إفريقي

الوداد المغربي – حوريا الغيني

مازيمبي الكونغولي – سيمبا التنزاني