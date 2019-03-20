القرعة توقع الزمالك في مواجهة حسنية أغادير المغربي في ربع نهائي الكونفدرالية

أوقعت قرعة الربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية فريق الزمالك في مواجهة فريق حسنية أغادير المغربي إطار مراسم قرعة ربع نهائي البطولة، والتي أقيمت في أحد فنادق الجيزة بجوار الأهرامات.

وكان الزمالك قد صعد إلى ربع النهائي كأول لمجموعته، بعد وصوله إلى 8 نقاط بعد خسارة واحدة وفوزين وتعادلين، ليصعد الفريق إلى ربع النهائي.

وستقام مباراة الذهاب يوم 4أبريل على ملعب أغادير، بينما تقام مباراة الإياب يوم 14 أبريل على ملعب برج العرب بالأسكندرية

ويأمل الزمالك في الفوز بالبطولة ليكون ثاني الفرق المصرية تتويجًا بالبطولة بعد الأهلي الذي توج بها في عام 2014.

وجاءت نتيجة القرعة كاملة كالتالي:

نكانا الزامبي – الصفاقسي التونسي

النجم الساحلي التونسي – الهلال السوداني

حسنية أغادير المغربي – الزمالك المصري