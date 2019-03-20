ON SPORT HD كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم (بث مباشر)

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ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب عبر قناتي أون سبورت الرياضية والنيل الرياضية كما يمكنكم من خلال الشاشة التالية مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون اليوم بجودة عالية.

بث مباشر مباراة الزمالك والمقاولون لعرب ..



تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب ..

حراسة المرمي : محمود عبدالرحيم "جنش"





خط الدفاع : عبدالله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمدي النقاز





خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود كهربا - يوسف أوباما - أحمد زيزو



