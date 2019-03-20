يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم بث مباشر yalla shoot كورة اونلاين، يستضيف ملعب بترو سبورت اليوم الأربعاء مباراة الزمالك والمقاولون المؤجلة من الجولة الخامسة والعشرون من منافسات الدوري المصري لكرة القدم، وسنوفر لكم رابط يلا شوت بث مباشر الزمالك والمقاولون اليوم مع بداية اللقاء المنتظر.





مشاهدة الزمالك والمقاولون بث مباشرمشاهدة الزمالك والمقاولون بث مباشر

الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر يلا شوت، يبدأ توقيت مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون اليوم في الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم مشاهدة أحداث اللقاء عبر قناة on sport hd بتعليق المصري ايمن الكاشف، ويتزامن موعد اللقاء مع سحب قرعة بطولة الكونفيدالية دور الثمانية بعد صعود الفريق الأبيض أثر التعادل مع نصر حسين داي خارج ملعبه.





خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك والمقاولون العرب ضمن مواجهات الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019 على ملعب بتروسبورت.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر.. مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري

ويدخل الزمالك المباراة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد ٥٢ نقطة، بعد أن خاض ٢١ مباراة، فاز في ١٦ لقاء وتعادل في ٤ مواجهات وخسر في مباراة واحدة.





يلا شوت الزمالك والمقاولون مباشر، ويحاول نادي الزمالك من خلال مباراة المقاولون اليوم الوصول إلى النقطة 55 في صدارة ترتيب الدوري المصري وبفارق 4 نقاط عن ملاحقه المباشر النادي الأهلي قبل موقعة الفريقين معاً نهاية الشهر الحالي، والتي ينتظرها الملايين من عشاق جماهير كرة القدم المصرية في مصر وخارجها، وتأمل جماهير النادي الأهلي في تعثر الزمالك اليوم أمام المقاولون قبل لقاء القمة، وسنضيف لكم رابط يلا شوت الزمالك والمقاولون مباشرة.



