يستأنف فريق الزمالك مباراة اليوم أمام المقاولون العرب على ملعب بترو سبورت، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويقدم الفجر مباريات البث المباشر لمباراة الزمالك والمقاولون العرب في بث مباشر وحصري على قناة أو سبورت المفتوحة.

واستقر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على عدم إجراء أى تعديلات على تشكيل الفريق الذى سيخوض به مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها فى السابعة مساء اليوم، على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما ومحمود كهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.