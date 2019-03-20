القاهرة : الأربعاء 20 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
مباريات
الأربعاء 20/مارس/2019 - 05:53 م

مباريات الدورى المصري| بث مباشر مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم رابط الاسطورة مجانا

مباريات الدورى المصري|
dostor.org/2559858

لكل عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم وراغبي مشاهدة مباريات الدورى المصري الزمالك والمقاولون العرب اليوم الاحد 20 مارس 2019 رابط سريع hd  لكل أصحاب الباقات بث مباشر مباراة الزمالك والمقاولون العرب  كورة لايف kora live

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك

استقر السويسري جروس مدير الجهاز الفنى على التشكيل المتوقع اليوم أمام المقاولون العرب :

"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وكهربا فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

يستعيد الزمالك خدمات المغربى خالد بوطيب لقيادة خط هجوم الفريق الأبيض، فى مباراة نصر حسين داى، بعدما غاب عن الفريق فى مباراة جورماهيا الكينى الماضية، لانشغاله بمراسم جنازة والده بالمغرب ويُفاضل الجهاز الفنى بقيادة السويسرى جروس، بين بوطيب وعمر السعيد لقيادة خط الهجوم ويعد المهاجم المغربى الأقرب نظرا للخبرات التى يمتلكها والدور المحورى الذى يشكله فى تركيبة جروس سواء على مستوى الهجوم أو الدفاع ويتطلع المدرب السويسرى للاستفادة من كهربا وأوباما للضغط على خط دفاع الفريق الجزائرى وحسم المباراة مبكرًا مع تأمين الجبهة اليمنى هجوميا ودفاعيا بتواجد أحمد سيد زيزو أمام الظهير التونسى حمدى النقاز.

رابط سريع شغال بث مباشر مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصري لايف مجانا

موضوعات متعلقة

بث مباشر مباراة الزمالك ونصر حسين داي بالكونفدرالية

kora online بث مباشر مباراة الزمالك ونصر حسين داى في كأس الكونفيدرالية الافريقية كورة أون لاين

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي اليوم | بث مباشر مباراة الزمالك لايف مجانا hd

لأصحاب الباقات الضعيفة.. بث مباشر مباراة الزمالك ونصر حسين داي اليوم بدون انقطاع hd

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot

منذ أقل من شهر

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع

منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت

منذ أقل من شهر

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT

منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH

منذ أقل من شهر

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford

الآن

هالة زايد: تقديم الخدمة العلاجية بالمجان لـ71 ألف مواطن ضمن "حياة كريمة"

كلام نهائي.. الزمالك يتراجع عن تهديده بعدم إذاعة القمة

عبدالمحسن سلامة يطالب بتفعيل دور السلطة الرابعة.. وعبدالعال: الصحافة سلطة شعبية

كلوب: صلاح سينهى صيامه التهديفى فى المباريات الأخيرة مع ليفربول

ads
الأكثر قراءة

شاهد.. هبوط أرضي في الحرفيين وسقوط 7 سيارات

live hd 7 بث مباشر قرعة دورى أبطال أفريقيا والكونفيدرالية اليوم bein sport | on sport

تحقيقات "مذبحة أوسيم" تستغرق 28 ساعة.. قوة الشرطة والشهود يروون التفاصيل.. صور

موعد إذاعة قرعة دورى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية 2019 اليوم

ألبومات الصور

شاروبيم يعقد اجتماعا مع الشركة الفرنسية المنفذة لمترو الأنفاق

انطلاق فعاليات "نعم مصر" بمطروح

بالصور.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" فى أسوان

"مياه الشرب" تجري استطلاعًا لبحث شكاوى أهالي الإسكندرية

رياضة

سيدات طائرة الصيد يخسر أمام ريفينيو الرواندي ببطولة أفريقيا

مانشستر سيتي يقترب من ضم ساؤول نيجيز

موراتا: هزيمة واحدة في دوري الأبطال ليست كافية لانتقاد سيميوني

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

شاهد.. هبوط أرضي في الحرفيين وسقوط 7 سيارات

live hd 7 بث مباشر قرعة دورى أبطال أفريقيا والكونفيدرالية اليوم bein sport | on sport

تحقيقات "مذبحة أوسيم" تستغرق 28 ساعة.. قوة الشرطة والشهود يروون التفاصيل.. صور

موعد إذاعة قرعة دورى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية 2019 اليوم

كشكول

تعرف على موعد افتتاح مركز اللغات لطلاب المعاهد الأزهرية بالصعيد

أستاذ سموم بـ"قصر العيني": قرار تحليل المخدرات للموظفين تأخر 10 سنوات

تدريس دور مجلس الشعب لطلاب الابتدائية الأزهرية

القليوبية تتعاقد مع 316 معلما وتبدأ برامج تدريبية لصقل مهاراتهم

إطلاق 30 روضة أزهرية بـ"أسيوط" خلال عام واحد

الأمصار

عائشة بن أحمد تحتفل بالذكرى الـ63 لعيد الاستقلال بتونس

متحدث الخارجية المصرية يوضح حقيقة عودة سوريا للجامعة العربية

فرنسا تحظر 4 جمعيات متطرفة إحداهم تابعة لحزب الله الإرهابي

أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية إسبانيا الأوضاع في الشرق الأوسط

بريطانيا تطالب بتأجيل "البريكست".. وتحدد موعدا جديدا

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

صور لعيد الأم 2019

فنلندا تتصدر مؤشر السعادة العالمي للعام الثاني على التوالي

أجمل الصور عن عيد الأم 2019

الصحة

دراسة: تناول المشروبات الساخنة للغاية يسبب سرطان المريء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎