المفوضية الأوروبية تحذر من تأجيل "بريكست" حتى انتخابات البرلمان

حذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، رئيسة الوزراء البريطانية من طلب تأجيل البريكست إلى ما بعد انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في الفترة من 24 إلى 26 مايو، ما لم تشارك فيها المملكة المتحدة.



وقالت المتحدثة باسم رئيس المفوضية الأوروبية في تصريحات لها، اليوم الأربعاء، أن يونكر أجرى اتصالًا هاتفيًا مع ماي في وقت سابق اليوم قبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي الخميس والجمعة.



وكانت رئيسة الوزراء البريطانية صرحت في وقت سابق من اليوم أنها طلبت من الاتحاد الأوروبي تأجيل البريكست لفترة قصيرة حتى 30 يونيو المقبل.



وجاء طلب ماي بعد أن رفض البرلمان البريطاني صفقة البريكست المعدلة، كما صوت ضد اتمام عملية الخروج بدوم صفقة في الأسبوع الماضي.



وأضافت أنه من الجيد أن تقدم رئيس الوزراء البريطانية خطتها للقادة قبل قمة الاتحاد الأوروبي، لكنه حذر من تمديد البريكست بعد انتخابات البرلمان الأوروبي.



وأشار المتحدثة باسم رئيس المفوضية أن خروج بريطانيا من الكتلة يجب أن يتم قبل 23 مايو وإلا سيكون هناك صعوبات دستورية وعدم يقين قانوني حيث أنه يجب إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في المملكة المتحدة إذا كان تاريخ تمديد البريكست بعد 23 مايو.