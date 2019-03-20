القاهرة : الأربعاء 20 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
اقتصاد
الأربعاء 20/مارس/2019 - 05:27 م

المفوضية الأوروبية تحذر من تأجيل "بريكست" حتى انتخابات البرلمان

رئيس المفوضية الأوروبية
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر
dostor.org/2559820

حذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، رئيسة الوزراء البريطانية من طلب تأجيل البريكست إلى ما بعد انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في الفترة من 24 إلى 26 مايو، ما لم تشارك فيها المملكة المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم رئيس المفوضية الأوروبية في تصريحات لها، اليوم الأربعاء، أن يونكر أجرى اتصالًا هاتفيًا مع ماي في وقت سابق اليوم قبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي الخميس والجمعة.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية صرحت في وقت سابق من اليوم أنها طلبت من الاتحاد الأوروبي تأجيل البريكست لفترة قصيرة حتى 30 يونيو المقبل.

وجاء طلب ماي بعد أن رفض البرلمان البريطاني صفقة البريكست المعدلة، كما صوت ضد اتمام عملية الخروج بدوم صفقة في الأسبوع الماضي.

وأضافت أنه من الجيد أن تقدم رئيس الوزراء البريطانية خطتها للقادة قبل قمة الاتحاد الأوروبي، لكنه حذر من تمديد البريكست بعد انتخابات البرلمان الأوروبي.

وأشار المتحدثة باسم رئيس المفوضية أن خروج بريطانيا من الكتلة يجب أن يتم قبل 23 مايو وإلا سيكون هناك صعوبات دستورية وعدم يقين قانوني حيث أنه يجب إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في المملكة المتحدة إذا كان تاريخ تمديد البريكست بعد 23 مايو.

موضوعات متعلقة

بريطانيا: هناك قضايا مع "أوروبا" تقلل من التفاؤل بشأن "بريكست"

المفوضية الأوروبية لبريطانيا: لن نعيد التفاوض على "بريكست"

المفوضية الأوروبية تساند ماي قبيل تصويت حزبها على حجب الثقة عنها

يونكر يستبعد إجراء أي تغييرات على اتفاق"بريكست"

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

منذ أقل من شهر

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

منذ أقل من شهرين

تقرير يكشف عن أموال مهدرة بالبنك العقاري المصري العربي

منذ أقل من شهرين

الملا: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الألمانية في البحث عن البترول

منذ شهرين

صندوق النقد يخفّض توقعاته لاقتصادات السعودية والمنطقة

منذ 3 شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

الآن

هالة زايد: تقديم الخدمة العلاجية بالمجان لـ71 ألف مواطن ضمن "حياة كريمة"

كلام نهائي.. الزمالك يتراجع عن تهديده بعدم إذاعة القمة

عبدالمحسن سلامة يطالب بتفعيل دور السلطة الرابعة.. وعبدالعال: الصحافة سلطة شعبية

كلوب: صلاح سينهى صيامه التهديفى فى المباريات الأخيرة مع ليفربول

ads
الأكثر قراءة

شاهد.. هبوط أرضي في الحرفيين وسقوط 7 سيارات

live hd 7 بث مباشر قرعة دورى أبطال أفريقيا والكونفيدرالية اليوم bein sport | on sport

تحقيقات "مذبحة أوسيم" تستغرق 28 ساعة.. قوة الشرطة والشهود يروون التفاصيل.. صور

موعد إذاعة قرعة دورى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية 2019 اليوم

ألبومات الصور

شاروبيم يعقد اجتماعا مع الشركة الفرنسية المنفذة لمترو الأنفاق

انطلاق فعاليات "نعم مصر" بمطروح

بالصور.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" فى أسوان

"مياه الشرب" تجري استطلاعًا لبحث شكاوى أهالي الإسكندرية

رياضة

سيدات طائرة الصيد يخسر أمام ريفينيو الرواندي ببطولة أفريقيا

مانشستر سيتي يقترب من ضم ساؤول نيجيز

موراتا: هزيمة واحدة في دوري الأبطال ليست كافية لانتقاد سيميوني

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

شاهد.. هبوط أرضي في الحرفيين وسقوط 7 سيارات

live hd 7 بث مباشر قرعة دورى أبطال أفريقيا والكونفيدرالية اليوم bein sport | on sport

تحقيقات "مذبحة أوسيم" تستغرق 28 ساعة.. قوة الشرطة والشهود يروون التفاصيل.. صور

موعد إذاعة قرعة دورى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية 2019 اليوم

كشكول

تعرف على موعد افتتاح مركز اللغات لطلاب المعاهد الأزهرية بالصعيد

أستاذ سموم بـ"قصر العيني": قرار تحليل المخدرات للموظفين تأخر 10 سنوات

تدريس دور مجلس الشعب لطلاب الابتدائية الأزهرية

القليوبية تتعاقد مع 316 معلما وتبدأ برامج تدريبية لصقل مهاراتهم

إطلاق 30 روضة أزهرية بـ"أسيوط" خلال عام واحد

الأمصار

عائشة بن أحمد تحتفل بالذكرى الـ63 لعيد الاستقلال بتونس

متحدث الخارجية المصرية يوضح حقيقة عودة سوريا للجامعة العربية

فرنسا تحظر 4 جمعيات متطرفة إحداهم تابعة لحزب الله الإرهابي

أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية إسبانيا الأوضاع في الشرق الأوسط

بريطانيا تطالب بتأجيل "البريكست".. وتحدد موعدا جديدا

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

صور لعيد الأم 2019

فنلندا تتصدر مؤشر السعادة العالمي للعام الثاني على التوالي

أجمل الصور عن عيد الأم 2019

الصحة

دراسة: تناول المشروبات الساخنة للغاية يسبب سرطان المريء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎