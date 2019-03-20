مشاهدة.. بث مباشر مباراة سوريا والعراق بث مباشر اليوم 20/3/2019 بطولة الصداقة الدولية

يحل المنتخب السوري ضيفا ثقيلا علي المنتخب العراقي علي ملعب البصرة الدولي بالعراق وذلك ضمن منافسات الجولة الإفتتاحية للنسخة الثانية من بطولة الصداقة الدولية التي تبدأ مساء اليوم، يدخل المنتخب السوري الذي يريد أن يحسم تلك المواجهة الساخنة، وجدير أن أخر ثلاث مواجهات بين المنتخبين انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 .

وننقل لكم مشاهدة مباراة سوريا والعراق بث مباشر كشفت اليوم العديد من الصحف العربية أن مشاركة اللاعب عمر السومة مع المنتخب السوري أصبحت صعبة بعد أن تعرض للإصابة خلال مباراة مع النادي الأهلي السعودي أمام نادي الهلال يوم الأحد الماضي وذلك في نصف نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال وقام النادي الأهلي بنشر بيان رسمي للإصابة عمرو السومة وكانت الإصابة عبارة عن إلتواء في الكاحل وسوف يحتاج السومة إلى أسبوعين راحة ومن الممكن أن يلتحق بالمنتخب في مباراة الإياب .