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يلا شوووت حصري | كورة لايف سوريا والعراق بث مباشر 20-3-2019

يلا شوووت حصري | كورة لايف سوريا والعراق بث مباشر 20-3-2019

مشاهدة مباراة العراق
مشاهدة مباراة العراق وسوريا بث مباشر
علي عبدالله
dostor.org/2559733

مباراة العراق وسوريا، يتواجهان اليوم الأربعاء 20-3-2019، على استاد البصرة الدولي في  أولى مباريات بطولة الصداقة الدولية، والتي ستجمع بين منتخبي العراق وسوريا، في تمام الساعة السادسة بتوقيت المملكة السعودية والعراق.

يلا شوت مشاهدة مباراة العراق وسوريا بث مباشر

البطولة الودية تقام للعام الثاني على التوالي في العراق بمشاركة سوريا والأردن، ويبحث كل من أسود الرافدين ونسور قاسيون عن تحقيق نتائج إيجابية بعد تذيل العراق جدول الترتيب العام الماضي بنقطة واحدة، خلف سوريا صاحبة النقطتين، بينما حصل قطر على لقب البطل بأربع نقاط.

مشاهدة مباراة العراق وسوريا اليوم في بطولة الصداقة الدولية

ويفتقد نسور قاسيون لنجمهم عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي، في البطولة بعدما اعتذر عن المشاركة بناءً على طلب ناديه ثم أصيب بعدها بالتواء في الكاحل ليغيب أسبوعين عن الملاعب.

وأمام السوريين في هذه البطولة فرصة لمصالحة الجماهير رغم وديتها، بعد أن ودعوا كأس آسيا الإمارات 2019 من دور المجموعات بحصد نقطة وحيد من التعادل أمام فلسطين والهزيمة أمام الأردن وأستراليا.

أما أسود الرافدين فقد وصلوا إلى دور الـ16 من كأس آسيا الماضية، وودعوا البطولة على يد المنتخب القطري بالهزيمة بهدف نظيف.

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