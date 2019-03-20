يحل المنتخب السوري ضيفا ثقيلا علي المنتخب العراقي علي ملعب البصرة الدولي بالعراق وذلك ضمن منافسات الجولة الإفتتاحية للنسخة الثانية من بطولة الصداقة الدولية التي تبدأ مساء اليوم، يدخل المنتخب السوري الذي يريد أن يحسم تلك المواجهة الساخنة، وجدير أن أخر ثلاث مواجهات بين المنتخبين انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 .





ونحن عبر موقع “نبأ حصري” ننقل لكم مشاهدة مباراة سوريا والعراق بث مباشر كشفت اليوم العديد من الصحف العربية أن مشاركة اللاعب عمر السومة مع المنتخب السوري أصبحت صعبة بعد أن تعرض للإصابة خلال مباراة مع النادي الأهلي السعودي أمام نادي الهلال يوم الأحد الماضي وذلك في نصف نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال وقام النادي الأهلي بنشر بيان رسمي، وكانت الإصابة عبارة عن إلتواء في الكاحل وسوف يحتاج السومة إلى أسبوعين راحة ومن الممكن أن يلتحق بالمنتخب في مباراة الإياب .









مشاهدة لعبة العراق وسوريا اليوم

منتخب العراق امام منتخب سوريا، يستعد المنتخب العراقي صاحب الأرض والجمهور المباراة سوريا التي ستكون في بطولة بطولة الصداقة الدولية وذلك ضمن منافسات الجولة الأولي وكشف اليوم المدير الفني السلوفيني كاتانيتش للمنتخب العراق أن المنتخب على أتم استعداده لملاقاة نظيره السوري وقال ايضا أن الفريق كامل العدد ولا ينقصه أحد وجميع اللاعبين التحقوا بالفريق .





موعد لعبة العراق وسوريا

تنطلق لعبة العراق وسوريا في تمام الساعة الـ 5:00 بتوقيت مصر ، وفي تمام الساعة الـ 6:00 بتوقيت المملكة ، وتنقل علي قناة الكأس وقناة العراقية الرياضية.



