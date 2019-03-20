fel3arda | في العارضة مشاهدة مباراة سوريا والعراق بث مباشر اليوم 20/3/2019 بطولة الصداقة الدولية "يوتيوب لايف"
fel3arda | في العارضة مشاهدة مباراة سوريا والعراق بث مباشر اليوم 20/3/2019 بطولة الصداقة الدولية "يوتيوب لايف"
fel3arda | في العارضة مشاهدة مباراة سوريا والعراق بث مباشر اليوم 20/3/2019 بطولة الصداقة الدولية "يوتيوب لايف"
عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اجتماعا عصر اليوم الأربعاء، بعدد من مسئولي الهيئة القومية للأنفاق، وأساتذة مركز الاستشارات والبحوث بكلية الهندسة جامعة المنصورة، وخبراء شركة سيسترا الفرنسية ...
انطلقت قبل قليل، فعاليات الندوة التثقيفية عن التعديلات الدستورية تحت عنوان "نعم مصر" التي نظمتها مديرية الصحة بمطروح، بهدف التوعية والمشاركة في الحياة السياسية من أجل بناء الوطن، بحضور محمود رجب ...
افتتحت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، معرض "ديارنا" لمنتجات الأسر المنتجة والجمعيات الأهلية والذى تنظمه وزارة التضامن بالتعاون مع محافظة أسوان بحديقة ...