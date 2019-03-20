أجمل صور التهنئة بـ"عيد الأم 2019"

اعتاد الأبناء في مصر الاحتفال بعيد الأم في 21 من شهر مارس من كل عام، مع بداية أول أيام فصل الربيع، ليكون هذا اليوم فرصة كبيرة للأبناء لرد الجميل لأمهاتهم والتعبير عن الامتنان عن سنوات كانت الأم تتحمل خلالها الكثير من المتاعب اليومية في تربيتهم.



ومع انتشار التكنولوجيا والهواتف ومواقع السوشيال ميديا في السنوات الأخيرة، أصبحت رسائل التهنئة والصور التي تستخدم "منشورات" على مواقع التواصل كـ"الفيس بوك - تويتر - انستغرام" منتشرة بكثرة وتستخدم بشكل كبير.



وأليكم بعضًا من هذه الصور..

