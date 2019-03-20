إياد نصار: أقدم شخصية إجرامية فى أحداث "كازابلانكا"

يشارك الفنان إياد نصار في فيلم "كازابلانكا" بجانب الفنان أمير كرارة، وغادة عادل، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.



وقال إياد لـ"الدستور": "أقدم فى الفيلم شخصية "رشيد"، وهو شخص إجرامى فى إطار طبيعة العمل الذى يتناول عددًا من الشخصيات السلبية فى المجتمع، والعلاقات المتشابكة التى تربطهم، والميول الأخلاقية لكل منهم. والعمل يروى حكاية ٣ أصدقاء تفرقوا لأسباب تتعلق بالصراع على المال، وتأتى أحداثه فى إطار من "المفاجآت" و"الأكشن"، ومن المقرر عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل".



وتابع: "الفيلم كان مرهقًا للغاية، لكن ما ساعدنا على تحمله هو أهمية ما يناقشه، وإدراكنا أنه سيكون أحد الأعمال المهمة فى تاريخ السينما، لذا كان كل ممثل يؤدى دوره على أكمل وجه، خاصة فى ظل التركيبة المتميزة للممثلين، والنص الجيد الذى ساعدهم على التجمع معًا، بالإضافة إلى أن العمل مع المخرج بيتر ميمى يعد ممتعًا جدًا، لأنه متميز فى عمله، ويساعد الممثل على إخراج أفضل ما لديه".