اليوم.. الحكم فى إثبات نسب الطفلة "ديالا" لوالدها عادل السيوى

تصدر محكمة استئناف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأاربعاء، الحكم فى دعوى إثبات نسب الطفلة "ديالا" لوالدها الفنان عادل السيوى.



يصدر الحكم برئاسة المستشار توفيق محمد توفيق، وعضوية المستشارين يسري حافظ وحامد راشد، وأمانة سر صلاح الدين حسانين.



وكانت المحكمة أجلت الجلسة الماضية، لإحالة قضية نسب الطفلة "ديالا" للتحقيق وسماع الشهود الجدد.



وتعود تفاصيل الواقعة في شهر مايو 2017، حينما نشرت الصحفية سماح إبراهيم صورة لها برفقة ديالا، من داخل معرض الفنان عادل السيوى، الذي نظمه تحت عنوان «في حضرة الحيوان»، حيث كانت الطفلة لم تكمل عامها الأول، ونشرت الصحفية الشابة، الصور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، معلقة «ديالا عادل السيوى في معرض والدها».



وأثارت الصورة والتعليق الكثير من التساؤلات، حيث سارع السيوى بنفى الأمر خلال منشور على صفحته بـ«فيسبوك»، معلقًا «فتاة مجهولة تزعم الإنجاب منّى»، مشيرًا إلى أنه حرر ضدها محاضر فى قسم الشرطة.



وأخذت القصة في تلك اللحظة منحى ومسارًا جديدًا، حيث سارعت الصحفية الشابة إلى ساحات القضاء، ورفعت دعوى قضائية تطالب بإثبات نسب ابنتها، ضد عادل السيوى، وبدأت الإعلان عن الكواليس المثيرة للزواج والولادة.



وذكرت سماح في الدعوى أنها تزوجت السيوى عرفيًا، وأن الأخير سرق وثيقة الزواج من منزلها، مشيرة إلى أنها مرت بفترة عصيبة خلال الحمل، بسبب معاناتها من أمراض دفعتها للمكوث فى المستشفى لعدة أسابيع.



وكشفت سماح أن السيوى سفرها إلى بيروت ثم لحق بها، ومكثا هناك فترة، وقررت أن تعود حتى تضع مولودها بأحد المستشفيات المصرية.