بعد مرور 55 عامًا.. ننشر تنازل محمد فوزى عن "مصر فون" بخط يده

روج عدد كبير من المقربين للفنان الراحل محمد فوزى، طوال 55 عاما مضت، قصة تأميمه مصنع "مصر فون" للاسطوانات من قبل نظام الرئيس جمال عبد الناصر، الأمر الذى أثبت عكسه الكاتب والناقد السينمائي أشرف غريب، مفجرًا مفاجأة من العيار الثقيل فى أحدث مؤلفاته والذى يحمل عنوانا "محمد فوزى.. الوثائق الخاصة"، والصادر عن دار بتانة للنشر، بأن محمد فوزى بنفسه تنازل عن المصنع وبخط يده لشركة "صوت مصر" وتقاضى عن ذلك مبلغ 6 آلاف جنيها مصريا، استلمها بشيك من البنك الأهلى فرع ثروت.



وأكد مؤلف الكتاب على أن من روجوا قيام نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لمصنع المطرب الراحل هم من أحاطوا به، وهو محض خيال اتفقوا عليه لأسباب غير مفهومة، أو انتقلت إليهم عدوى هذه المعلومات الشائعة.

