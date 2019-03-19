"حرّم دعامة القلب والقسطرة".. الباز يكشف حقيقة الجراح المزيف رامي إسماعيل

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، حقيقة طبيب جراح مزيف يدعى رامي إسماعيل، ويدعي عمله مساعدا للدكتور مجدي يعقوب، وينسب نفسه لعائلة الرئيس محمد نجيب.

وعرض الدكتور محمد الباز، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، مجموعة فيديوهات لهذا الشاب الذي خدع العديد من الإعلاميين الكبار وأوهمهم بأنه أصغر جراح مصري، وأجرى أكثر من 600 عملية جراحية وعمره ما زال 25 عاما، وعمل مساعدا للدكتور مجدي يعقوب.

وذكر أن أحد الأطباء كتب عبر صفحته على الـ"فيسبوك" تدوينة أوضح خلالها أن إحدى ضحايا هذا الطبيب تتلقى العلاج عنده، وأكد أن الطبيب المزيف رامي إسماعيل، كان يوهم ضحاياه بأن القسطرة ودعامات القلب حرام شرعا، ويعالج أمراض قلوبهم بالقرآن.

وعرض الباز فيديو لهذا الطبيب المزيف للقاء له على قناة النيل الثقافية والتي كشف فيها عن هويته الحقيقية، وتنكر لكل ما قيل عنه من ألقاب علمية، أو أنه أصغر جراح في مصر، وأكد أنه مجرد طبيب ممارس عام.

وحذر الباز من أن هذا الجراح المزيف، عاد مرة أخرى للظهور مع الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق في فيديوهات يقوم بتصويرها للحديث عن أمراض القلب.