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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 10:24 م

الثلاثاء المقبل.. ندوة "للنساء فقط" بالحركة الوطنية

الثلاثاء المقبل..
محمد جعفر
dostor.org/2558885

يعقد حزب الحركة الوطنية المصرية، الثلاثاء المقبل الموافق ٢٦ من شهر مارس الجاري ندوة "للنساء فقط"، حول عدد من المحاور والقضايا التي تهم المرأة.

وأكدت رضوي مصطفى عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية، أن الندوة ستكون قاصرة على سيدات الحزب بالقاهرة والمحافظات وسيتم توجية الدعوة إلى عدد من الكوادر والقيادات النسائية في الأحزاب المشاركة في تحالف الأحزاب المصرية.

وأوضحت "مصطفى"، أن الندوة ستنقسم إلى ثلاث فقرات، الأولى عن المرأة في القرآن والسنة، والثانية عن المرأة والصحة والتغذية، والثالثة حول المرأة والجمال، موضحة أنه سيحاضر في الندوة عدد من المتخصصين والخبراء وأساتذة الجامعة.

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