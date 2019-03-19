الباز يكشف أكاذيب الجزيرة عن هدم الدولة لمساجد الإسكندرية

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الضوء على الممارسات الخبيثة لقناة الجزيرة القطرية، بعد ترويجها فيديو لهدم مسجد الإخلاص في الإسكندرية، في محاولة لإيهام الناس بأن الدولة المصرية تحارب الإسلام وتهدم المساجد.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الدولة تنفذ حاليا محور المحمودية في الإسكندرية، منوها إلى أنه تم إنشاء 29 مسجدا على حافة ترعة المحمودية، وأصدرت الدولة قرارات بإزالة كل الأبنية الموجودة على حافة ترعة المحمودية، بما في ذلك المساجد الموجودة على حافة هذه الترع.

وتابع أن دار الإفتاء لها فتوى معروفة في هذا الشأن، والتي تكشف خلالها إمكانية هدم المساجد إذا كان في ذلك مصلحة عامة للمواطنين.

وأوضح الباز، أن الدولة ستعيد بناء هذه المساجد مرة أخرى، في أماكن مخصصة لها، وستلحق مراكز تنويرية كدور تحفيظ القرآن وقاعات مناسبات بها.