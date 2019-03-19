تفاصيل المرحلة الثانية لحملة وزارة الصحة للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المدارس

قالت الدكتورة آيات حجاج، رئيسة الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أمرت اليوم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق المرحلة الثانية من حملة القضاء على الديدان المعوية لطلاب المدارس.

وأشارت في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إلى أن هذه الحملة تستهدف إجراء الكشف على تلاميذ المرحلة الابتدائية من سن 6 سنوات إلى 13 سنة، منوهة إلى أن الحملة تغطي 12.5 ملوين تلميذ على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن المرحلة الأولى شملت 16 محافظة بإجمالي 8 ملايين طالب، والمرحلة الثانية ستشمل 4.5 مليون طالب في 11 محافظة.

وتابعت أن التطعيمات تكون من خلال إعطاء قرص يتم مضغه لتحصين الأطفال من الديدان المعوية.