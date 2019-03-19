فورتونا دوسلدروف يجدد عقد قائده فينك لمدة عام

أعلن نادي فوروتونا دوسلدروف الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، أنه مدد عقد قائد الفريق أوليفير فينك لموسم واحد حتى 2020.



وأنضم فينك 36 عامًا إلى دوسلدروف في 2009، وأصبح قائدًا للفريق في 2016.



ولعب فينك 252 مباراة وسجل 23 هدفًا للفريق الذي يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني "بوندسليجا".



وقال لوتز بفانينستيل المدير الرياضي للنادي: "إنه قائد حقيقي ويؤدي هذا الدور بطريقة رائعة على أرض الملعب وفي غرفة خلع الملابس، وأثبت مرة أخرى هذا الموسم مدى أهميته بالنسبة لنا".



وعبر فينك عن سعادته بتجديد عقده مع النادي، حيث أكد أن دخوله الموسم الحادي عشر مع هذا النادي شرف كبير له.

