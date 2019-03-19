عضو "تنسيقية الشباب": توصيات ملتقى أسوان تسعي بتحقيق التكامل العربي والإفريقي

قالت شيماء عبد الإله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر عدد من التوصيات الرائعة في الجلسة الختامية بملتقى الشباب العربي والإفريقي، لافتة أن هذه التوصيات خرجت بناء علي ورش العمل والجلسات التي عقدها الشباب خلال الملتقي العربي والإفريقي، كما أنها تؤكد علي مبادرة مصر لتحقيق التكامل العربي والإفريقي.



وأضافت "عبد الإله"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن من أهم التوصيات التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي التوصيات الخاصة بالبحث العلمي والتعامل العربي الإفريقي في هذا المجال وتقديم المنح الخاصة بذلك للشباب من المنطقتين، كذلك التوصيات الخاصة بمجال الصحة ومبادرة 100 مليون صحة للدول الإفريقية ونقل تجارب مصر في محاربة أحد الأمراض التي تؤرق الشعب المصري ونجاحنا في محاربته.



ولفتت إلي أن التوصيات الخاصة بمكافحة الإرهاب تعتبر من أهم التوصيات التي خرج بها ملتقي الشباب العربي والإفريقي، ونقل تجربة مصر في تحدي العمليات الإرهابية بسبب امتلاكها قوات مسلحة قوية مؤمن بها من قبل الشعب المصري إلي الدول الإفريقية والعربية التي تعاني من نفس الأزمة.



وتابعت: أن تنسيقية شباب الأحزاب شاركت بورش الخاصة بريادة الأعمال والسلم في أفريقيا وعقدت صالونها السياسي الأول علي هامش فعاليات الملتقي تحت عنوان بعنوان "السياسة المصرية في البعد العربي.. تحديات وآفاق".