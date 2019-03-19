أرسنال يستقر على رحيل سواريز

قالت تقارير صحفية إسبانية: "إن إدارة نادي أرسنال الإنجليزي قررت رحيل لاعب الوسط الإسباني دينيس سواريز عن الفريق بنهاية الموسم الحالي".



وكان سواريز انتقل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من برشلونة إلى أرسنال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع أحقية الشراء بعد نهايته مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.



صحيفة "سبورت" الكتالونية أكدت أن أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال، يرى أن اللاعب لم يقدم ما كان متوقعًا منه مع الفريق خلال الفترة الماضية.



واستقرت إدارة النادي الإنجليزي على عدم تفعيل بند خيار الشراء النهائي، وإعادة اللاعب إلى البارسا بنهاية الموسم الحالي.



سواريز صاحب الـ25 عامًا شارك مع أرسنال في 6 مباريات بكل المسابقات منذ انضمامه إليه، ولم يترك خلالها أي بصمة تذكر.