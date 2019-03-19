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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 03:01 ص

تقرير.. صلاح يتفوق على مانى رغم تساوى الأهداف

تقرير.. صلاح يتفوق
وكالات
dostor.org/2557798

يتفوق المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، على زميله السنغالي ساديو ماني، على الرغم من تساويهما في عدد الأهداف خلال هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتساوى الثنائي في عدد الأهداف بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، برصيد 17 هدفًا لكل منهما، وذلك بعدما سجل السنغالي ساديو ماني هدفا في فوز الليفر على فولهام بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح صلاح في صناعة 8 أهداف في البريمييرليج مقابل هدف للاعب السنغالي صاحب الـ26 عاما.

وصلاح صنع أهدافا أمام فرق: كريستال بالاس وكارديف سيتي وبيرنلي وولفرهامبتون وأرسنال ونيوكاسل يونايتد، في المقابل صنع ماني هدفا واحدا أمام واتفورد.

محمد صلاح صنع لنفسه 13 فرصة للتهديف مقابل 5 لساديو ماني، وتحصل الفرعون المصري على 4 ركلات جزاء مقابل ركلة للدولي السنغالي.

ويعد الثنائي ماني وصلاح من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد المستوى المميز الذي قدماه هذا الموسم.

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