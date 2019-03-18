ميسى على بعد خطوة من معادلة رقم رونالدو التاريخى

اقترب الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، من معادلة رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي، كأكثر اللاعبين تسجيلا للهاتريك في تاريخ الدوري الإسباني.



وتمكن ميسي من تسجيل هاتريك قاد به فريقه للفوز على ريال بيتيس، بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.



وميسي رفع رصيده إلى 33 هاتريك في الدوري الإسباني، ويفصله هاتريك واحد عن كريستيانو رونالدو صاحب الرقم القياسي برصيد 34 هاتريك مع ريال مدريد.



ورفع ميسي رصيده من الأهداف إلى 29 هدفا محلقا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني، بفارق 11 هدفا عن زميله الأوروجواياني لويس سواريز صاحب المركز الثاني.