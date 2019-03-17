يلا شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر في الدوري الاسباني 2019 لايف 

كورة لايف برشلونة وريال بيتيس بث مباشر يلا شوت حصري تقام منافسات الأسبوع الثامن والعشرون في الليجا الإسباني يوم الأحد 17/3/2019، ويستضيف فريق ريال بيتيس منافسة برشلونة على ملعب بينيتو فيامارين، ويأمل بيتيس في تحقيق انتصار والاقتراب من المربع الذهبي، بينما يسعى برشلونة لحسم الفوز والابتعاد بالصدارة شاهد الان بث حي مباراة برشلونة وريال بيتيس (la liga ) .. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة اون لاين.





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برشلونة وريال بيتيس بث مباشر بي اوت كيو يحل فريق برشلونة ضيفا على منافسه ريال بيتيس بالأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الإسباني، ويأمل البلوجرانا في تحقيق انتصار كبير من أجل الابتعاد بالقمة و حسمها نهائيا، برشلونة وريال بيتيس بث مباشر يلا شوت برشلونة وريال بيتيس بث مباشر كما يسعى الفريق في الفوز باللقاء المرتقب والبقاء في حالة الانتشاء واستمرار سلسلة النتائج الإيجابية، برشلونة وريال بيتيس بث مباشر كورة جول ويطمح البارسا في الثأر من مضيفه بعد هزيمته في لقاء الدور الأول.

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برشلونة وريال بيتيس بث مباشر ماتش لايف ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة من تحقيق الفوز في 19 مباراة والتعادل في 6 وخسارة لقائين، برشلونة وريال بيتيس بث مباشر كورة إكسترا وكان الفريق قد حقق الفوز على فريق رايو فاييكانو في لقاء الجولة الماضية بنتيجة 3-1، برشلونة وريال بتيس بث مباشر كورة اون لاين كما يذكر أن الكتالونى قد حقق انتصارا كبير على فريق ليون في إياب ثمن نهائى دورى الأبطال بنتيجة 5-1، وأقيمت القرعة أوقعته في مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزى في ربع النهائي.





برشلونة وريال بيتيس بث مباشر اتش دي كورة كما يذكر أن لقاء الفريقين في الدور الأول بالأسبوع الثاني عشر قد انتهى بفوز ريال بيتيس بنتيجة 4-3 .

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موعد مباراة برشلونة وريال بتيس

برشلونة وريال بتيس بث مباشر يلا لايف تبدء مباراة برشلونة وريال بتيس في الأسبوع الثامن والعشرون في الدوري الإسباني يوم الأحد 17/3/2019، برشلونة وريال بتيس بث مباشر كورة شوت وتنطلق صافرة الحكم في الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة، وفي الساعة 22:45 بالتوقيت السعودي الدولى، برشلونة وريال بيتيس بث مباشر 360 كورة وفي الساعة 19:45 بتوقيت غرينتش الدولي.

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القنوات الناقلة للقاء بيتيس والبارسا

برشلونة وريال بيتيس بث مباشر هجمة مرتدة تنقل قنوات bin sport أحداث لقاء بيتيس والبارسا في الأسبوع الثامن والعشرون من الدورى الاسباني، برشلونة وريال بتيس بث مباشر عالم يلا شوت وتذاع المباراة على قناة hd3 بالإضافة لنقل استوديو تحليلي كبير خاص بالمباراة للتعليق على اللقاء وتحليل أهم أحداث المباراة فور الانتهاء.



