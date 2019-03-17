يلا شوت توداي .. بث مباشر كورة اون لاين| مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر | لايف كورة ستار kora star

بعد أن بات قريبا من تحقيق لقب بطولة الدوري الإسباني وكذلك كأس ملك إسبانيا يسعى فريق برشلونة الإسباني لمواصلة سلسلة الانتصارات عندما يلتقي أمام فريق ريال في مباراة من العيار الثقيل نظرا لقوتها تقام اليوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر مارس لعام 2019 ميلاديا في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا الربع مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب ستاد بينتو فيامارين معقل سيلتا فيجو في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الاسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدوري الإسباني عبر قناة بي ان سبورت اتش دي 3 في بث حي لايف مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر اليوم الاحد 17-3-2019 في الدوري الاسباني او الليجا اتش دي.





رابط لايف hd مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم الأحد في بث حي بدون تقطيع حيث أن فريق برشلونة يدخل إلى مباراة اليوم وهو يتربع على عرش صدارة الدوري الإسباني أو الليجا برصيد ثلاثة وستين نقطة جمعها من الفوز في 19 مباراة والتعادل في 6 والهزيمة في مباراتين ويسعى لتحقيق الفوز اليوم من أجل الابتعاد بالصدارة خاصة بعد إقصاء ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا في نصف النهائي بالفوز عليه في مدريد 3-0 في إياب نصف النهائي على ملعب سانتياجو برنابيو ، كما كرر الفوز على الريال بهدف نظيف في الليجا كما فاز على رايو فاليكانو 3-1 في آخر مبارياته في الليجا بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بدون تقطيع في الدوري الاسباني عبر يوتيوب في بث حي.