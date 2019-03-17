موعد مباراة برشلونة اليوم

يلتقي فريق برشلونة بعد نصف ساعة من الآن بنظيره ريال بيتيس على ملعب بينتو فيامارين ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.





وتحمل مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة الكثير من التحديات خلال الاعوام الماضية ففي موسم 2017 – 2018 تكررت مواجهة الفريقين في مباراتين الاولى اقيمت في الجولة الاولى على ملعب إستاد الكامب نو يوم عشرين من أغسطس 2017 وانتهت بفوز برشلونة بهدفين مقابل لا شيء من توقيع الين توسكا بالخطأ في مرماه وروبيرتو.





توقيت متابعة مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة والقنوات الناقلة

تبدأ مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة والتي تقام على ملعب بينتو فيامارين لحساب مباريات الجولة السابعة والعشرين في الساعة العاشرة إلا ربع مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتذاع على الهواء مباشرةً عبر قناة beIN SPORT HD 3.