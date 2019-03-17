القاهرة : الأحد 17 مارس 2019
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الأحد 17/مارس/2019 - 03:19 م

الآن .. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر liverpool vs fulham كورة ستار

الآن .. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر liverpool vs fulham كورة ستار

بث مباشر مباراة ليفربول
بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام
الدستور مباشر
dostor.org/2555924

يسافر ليفربول إلى كرافن كوتيدج هذا الأسبوع بهدف مواصلة الضغط على مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي، لمواجهة فولهام اليوم الأحد 17-3-2019.

بدعم من فوزه في منتصف الأسبوع على بايرن ميونيخ ، سيكون الحمر مصممين على مواصلة الضغط على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

تعادل فريق The Reds مع ثلاث من مبارياته الست الأخيرة في الدوري الممتاز لإسقاط نقطة خلف بطل Pep Guardiola الحاصل على ثماني مباريات متبقية.

بفضل فوزه 3-1 في منتصف الأسبوع على بايرن ميونيخ والذي جعلهم يتقدمون إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا ، فإن رجال يورغن كلوب سوف يكونون واثقين من الحصول على أفضل مرشحي الهبوط فولهام حيث يتطلعون إلى ضمان عدم منافسيهم بعيدا في سباق اللقب.

قناة تلفزيونية ، بث مباشر وكيفية المشاهدة
في الولايات المتحدة (الولايات المتحدة) ،.

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