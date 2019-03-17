الآن .. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر liverpool vs fulham كورة ستار

يسافر ليفربول إلى كرافن كوتيدج هذا الأسبوع بهدف مواصلة الضغط على مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي، لمواجهة فولهام اليوم الأحد 17-3-2019.





بدعم من فوزه في منتصف الأسبوع على بايرن ميونيخ ، سيكون الحمر مصممين على مواصلة الضغط على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز





تعادل فريق The Reds مع ثلاث من مبارياته الست الأخيرة في الدوري الممتاز لإسقاط نقطة خلف بطل Pep Guardiola الحاصل على ثماني مباريات متبقية.





بفضل فوزه 3-1 في منتصف الأسبوع على بايرن ميونيخ والذي جعلهم يتقدمون إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا ، فإن رجال يورغن كلوب سوف يكونون واثقين من الحصول على أفضل مرشحي الهبوط فولهام حيث يتطلعون إلى ضمان عدم منافسيهم بعيدا في سباق اللقب.





قناة تلفزيونية ، بث مباشر وكيفية المشاهدة

في الولايات المتحدة (الولايات المتحدة) ،.





يمكن للمستخدمين الجدد الاشتراك في نسخة تجريبية مجانية لمدة سبعة أيام من خدمة البث المباشر للرياضة ، والتي يمكن الوصول إليها عبر iOS و Android و Chromecast و Amazon Fire TV و Roku و Apple TV وكذلك على متصفح الويب.







